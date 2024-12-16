Путин выступит на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин 16 декабря выступит на коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в этот день у Путина достаточно насыщенный график. Днем начнется расширенное заседание коллегии министерства обороны России. После выступления на заседании глава государства заслушает доклады представителей оборонного ведомства, в конце мероприятия сделает небольшую ремарку по традиции.

Вернувшись в Большой Кремлевский дворец в середине дня, президент наградит членов паралимпийских команд России, которые принимали участие на Паралимпиаде во Франции.

Вечером в Кремле Путин проведет традиционную ежегодную встречу с руководством ведущих российских компаний и деловых объединений, добавил Песков.

19 декабря Путин проведет прямую линию, где заслушает вопросы россиян. Прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией, на которой будут присутствовать и западные СМИ. Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией.

Ранее глава «Ростелекома» спрогнозировал высокий уровень кибератак на прямую линию Путина.