Путин поручил объединить средства разведки и поражения в единый информационный контур

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, призвал объединить средства разведки и поражения в единый информационный контур. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

«Необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровне управления», — сказал Путин.

Он уточнил, что сделать это нужно за счет внедрения передовых разработок оборонно-промышленного комплекса РФ.

Путин отметил, что на поле боя для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями уже создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена мобильных устройств.

По словам президента, в войска на данный момент поставлены более 6,5 тыс. таких систем. Они позволили сократить время на постановку задач в 1,5-2 раза.

В ходе выступления Путин также заявил, что Запад довел Россию до «красной черты», когда уже нельзя было не ответить, а теперь пугает население своих стран российской угрозой.

Ранее Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России.