Армии России поставили финальную в 2024 году партию «Ракушек»

Холдинг «Высокоточные комплексы», который является частью государственной корпорации «Ростех», завершил выполнение годового контракта на поставку десантных бронетранспортеров БТР-МДМ с дополнительной защитой для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от «Ростеха».

Представители холдинга указали, что недавно была отправлена финальная партия бронетранспортеров, и контракт на поставку БТР-МДМ в рамках гособоронзаказа был полностью выполнен. В соответствии с условиями контракта, все машины оснащены дополнительной защитой, средствами снижения заметности и защитой верхней полусферы.

БТР-МДМ, известный также под названием «Ракушка», представляет собой российский десантируемый бронетранспортер с массой в 13,2 тонны, который вооружен двумя пулеметами. Экипаж данного бронетранспортера составляет два человека, а он может перевозить до 13 десантников. «Ракушка» предназначена для транспортировки личного состава, боеприпасов, запчастей и горюче-смазочных материалов для подразделений ВДВ и морской пехоты.

До этого «Ростех» поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М» в октябре.

Ранее «Ростех» представил ЗРПК «Панцирь-С1» в образе «русского носорога».