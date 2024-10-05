В России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага

В России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, сообщает kp.ru.

«Это сверхдешевое и при этом очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов. До трех килограммов «Молния» поднимает и несет», — поделился командир подразделения БПЛА с позывным «Печорин» в беседе со Стешиным.

«Печорин» подтвердил, что новый беспилотник — это народная разработка. А затем из гаража она «попала на рельсы», и разработчики получили государственное финансирование, продолжил он.

«В отличие от вражеских поделок, в ней есть одна высокотехнологическая изюминка — искусственный интеллект в системе наведения», — рассказал командир.

Сейчас «Молнию» курирует фирма «Судоплатов», добавил «Печорин».

В настоящее время новый беспилотник испытывают в боевых условиях.

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