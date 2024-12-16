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Российские силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: средствами ПВО сбиты девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ сбиты девять беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, всего с начала СВО было сбито более 37 тыс. беспилотников.

До этого командир подразделения БПЛА группировки «Днепр» с позывным «Хабр» заявил, что российский расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку украинской стороны, которая двигалась по Днепру в районе одного из мостов у города Херсон. По его словам, удар был осуществлен с помощью разведывательного коптера, который оборудован специальной ночной камерой. В результате операции цель была успешно поражена.

16 декабря губернатор Брянской области сообщил, что четвертый беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит за утро силами ПВО. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Трамп потребовал сбивать загадочные дроны в небе над США.

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