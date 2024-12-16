Российский FPV-дрон ночью подбил десантную лодку ВСУ под Херсоном

Российский расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку украинской стороны, которая двигалась по Днепру в районе одного из мостов у города Херсон. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир подразделения БПЛА группировки «Днепр» с позывным «Хабр».

По его словам, удар был осуществлен с помощью разведывательного коптера, который оборудован специальной ночной камерой. В результате операции цель была успешно поражена.

До этого Минобороны показало видео, на котором российские военные поражают бойцов ВСУ, пытавшихся на лодке высадиться на остров в дельте Днепра. На кадрах судно движется по реке. Также показано, как работает расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Демонстрируются несколько выстрелов с закрытой огневой позиции, а также попадание снарядов по группе украинских военнослужащих на берегу.

16 декабря операторы беспилотников Росгвардии уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженный на территории Курской области. По данным ведомства, украинская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки местности.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении украинского аэродрома дронов «Баба-Яга».