Брянскую область атаковал четвертый дрон за утро

Четвертый беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит за утро силами ПВО в Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, разрушения отсутствуют. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал о трех сбитых украинских беспилотниках в Брянской области. В результате атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Накануне он сообщал, что дрон-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе, в результате чего местный житель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

Ранее в Курской области заявили о необходимости эвакуировать жителей из освобожденных сел.