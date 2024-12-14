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Зеленский обсудит с европейскими лидерами отправку войск ЕС на Украину

Politico: Зеленский обсудит с главами трех стран ЕС форматы завершения конфликта

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится в Брюсселе с лидерами стран ЕС для обсуждения возможных форматов завершения конфликта и потенциального создания европейской миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече будут присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Политики обсудят варианты завершения российско-украинского конфликта, а также возможность введения войск ЕС на Украину в рамках миротворческой миссии.

Накануне сообщалось, что мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры соберутся на саммит стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. В рамках него состоится совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

Ранее эксперт раскрыл, на чем держится политика Зеленского.

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