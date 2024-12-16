Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары по объектам противника наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Перед этим сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard немецкого производства. В Минобороны отметили, что удар нанесли по живой силе противника в районе населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка. Отражены три контратаки противника. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились четырех автомобилей, гаубицы М777 и артиллерийской установки «Гвоздика».

Кроме того, Минобороны заявило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Отмечалось, что военные РФ нанесли поражение живой силе в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное.

Ранее российские войска приблизились к трассе, снабжающей ВСУ в Курахово.