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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Елизаветовку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 345-ти военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» американского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Силы РФ уничтожили склад с боеприпасами, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск). В результате ситуацию для войск РФ на этом направлении значительно улучшилась, отметил он.

Ранее российские войска приблизились к трассе, снабжающей ВСУ в Курахово.

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