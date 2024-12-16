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ВС России уничтожили танк Leopard в ДНР

Бойцы группировки «Восток» уничтожили танк Leopard в ДНР

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Global Look Press

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Был нанесен удар по живой силе противника в районе населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка. Отражены три контратаки противника.

Помимо потерь в живой силе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились четырех автомобилей, гаубицы М777 и артиллерийской установки «Гвоздика».

Недавно сообщалось, что в зоне СВО Вооруженные силы России в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Подробности раскрыл морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский.

7 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 ВСУ в Курской области. Ведомство опубликовало кадры уничтожения вражеской техники.

Ранее российские войска уничтожили два британских танка Challenger в Курской области.

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