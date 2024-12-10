Стало известно об отступлении ВСУ из поселка Шевченко под Красноармейском

Украинские военнослужащие начали покидать позиции в поселке Шевченко, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Журналисты уточнили, что населенный пункт находится в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск).

«В Шевченко противник уходит с множества позиций. Даже при сложном ландшафте этого населенного пункта и его логистической важности сил у ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») не хватает, чтобы полноценно удерживать оборону», — рассказал источник агентства.

По его словам, данный поселок представляет собой один из ключевых логистических хабов украинских войск. Через него шло обеспечение формирований ВСУ, принимающих участие в боевых действиях сразу на нескольких направлениях. В том числе это касается группировок в населенных пунктах Курахово и Угледар, а также на границе с Запорожской областью.

В ночь на 10 декабря лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» в своем Telegram-канале сообщил, что российские бойцы взяли Шевченко под свой контроль. Как он отметил, украинских солдат в поселке уже нет. Тем не менее одна из его частей все еще находится «в серой зоне», уточнил мужчина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как взятие Шевченко повлияет на дальнейшее продвижение российских войск.