Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с пользовательницей его соцсети X, что после окончания конфликта на Украине будет необходимо провести аудит помощи США, предоставленной Украине.

«Да», — написал Маск.

Так он прокомментировал пост одной из пользовательниц, которая заявила, что после завершения конфликта американцы «заслуживают полного аудита того, куда пошли наши деньги на Украине».

Телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ранее в США сравнили атмосферу в окружении команды Трампа со стартапом.