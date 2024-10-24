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Инспекторы из США провели на Украине аудит запчастей для ВСУ

Американские инспекторы провели на Украине аудит запчастей для ВСУ

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Кадр из видео/Известия

Представители Министерства обороны США провели аудит применения американских запчастей вооруженными силами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министерства обороны.

В сообщении отмечается, что аудиторы Минобороны Украины совместно с американскими коллегами провели анализ учета международной военной помощи. В частности, особое внимание было уделено использованию американских запасных частей в ВСУ.

В ходе проверки не было выявлено значительных нарушений, однако были обнаружены некоторые недостатки в нормативной базе, которые затрудняют процесс обращения запасных частей. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время разрабатывается двусторонний регламент, целью которого является повышение эффективности использования этих запасных частей.

«Для совершенствования системы учета планируется внедрение унифицированного программного продукта и подготовка меморандума между министерством обороны Украины и офисом генерального инспектора департамента обороны США. Это усилит контроль за использованием помощи и укрепит партнерские отношения между странами», — добавили в Минобороны.

Ранее в Пентагоне обнаружили переплату за оружие, поставленное ВСУ.

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