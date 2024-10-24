Инспекторы из США провели на Украине аудит запчастей для ВСУ

Представители Министерства обороны США провели аудит применения американских запчастей вооруженными силами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского министерства обороны.

В сообщении отмечается, что аудиторы Минобороны Украины совместно с американскими коллегами провели анализ учета международной военной помощи. В частности, особое внимание было уделено использованию американских запасных частей в ВСУ.

В ходе проверки не было выявлено значительных нарушений, однако были обнаружены некоторые недостатки в нормативной базе, которые затрудняют процесс обращения запасных частей. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время разрабатывается двусторонний регламент, целью которого является повышение эффективности использования этих запасных частей.

«Для совершенствования системы учета планируется внедрение унифицированного программного продукта и подготовка меморандума между министерством обороны Украины и офисом генерального инспектора департамента обороны США. Это усилит контроль за использованием помощи и укрепит партнерские отношения между странами», — добавили в Минобороны.

Ранее в Пентагоне обнаружили переплату за оружие, поставленное ВСУ.