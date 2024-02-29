Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине обнаружили крупные незаконные начисления в ходе аудита в войсках

Минобороны Украины: военный аудит выявил незаконные начисления на сумму $4,8 млн

close
100%
Emilio Morenatti/AP

Министерство обороны Украины по результатам аудита в Вооруженных силах страны (ВСУ) обнаружило незаконные начисления боевых доплат в четырех регионах, общая сумма которых превзошла 186 млн гривен (свыше $4,8 млн). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение», — гласит заключение аудиторов.

Согласно информации МО Украины, на имя нескольких бойцов в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях нелегально приходили боевые доплаты. Материалы проверки уже передали в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения вреда, нанесенного республике, заключается в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в войсках Украины проводится аудит на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок. Он добавил, что проверка проводится впервые после двух лет ведения конфликта.

Ранее политолог объяснила, зачем Киеву понадобился аудит ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами