Министерство обороны Украины по результатам аудита в Вооруженных силах страны (ВСУ) обнаружило незаконные начисления боевых доплат в четырех регионах, общая сумма которых превзошла 186 млн гривен (свыше $4,8 млн). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение», — гласит заключение аудиторов.

Согласно информации МО Украины, на имя нескольких бойцов в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях нелегально приходили боевые доплаты. Материалы проверки уже передали в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения вреда, нанесенного республике, заключается в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в войсках Украины проводится аудит на фоне сдачи главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок. Он добавил, что проверка проводится впервые после двух лет ведения конфликта.

Ранее политолог объяснила, зачем Киеву понадобился аудит ВСУ.