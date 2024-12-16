В США рассказали о грозящей ВСУ крупной неудаче

Потеря Покровска (Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой неудачей. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что подобная ситуация для украинской стороны станет «крупнейшей неудачей за последние месяцы», а также усложнит преодоление трудностей.

В публикации отмечается, что потеря города может сказаться на поставках оружия Вашингтоном, которые находятся под вопросом из-за заявлений избранного президента страны Дональда Трампа о планах отказаться от поддержки Украины.

12 декабря сообщалось, что под Покровском построили укрепрайон для подразделений Вооруженных сил Украины, однако российские войска вошли в него раньше, чем туда направили украинских солдат.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский заявил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жесткий характер. Он рассказал, что на этом направлении посетил бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты, выслушал информацию о существующих проблемах и дал соответствующие поручения.

Ранее Forbes заявил о возможном прорыве ВС РФ на юге Покровска.