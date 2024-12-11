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Главком ВСУ Сырский сообщил о жестоких боях на Покровском направлении

Сырский: бои на Покровском направлении являются исключительно жесткими

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский заявил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жестокий характер. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что на этом направлении посетил бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты, выслушал информацию о существующих проблемах и дал соответствующие поручения.

«Бои являются исключительно жесткими. Российские ... [войска] бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск», — написал Сырский, отметив, что ВС РФ в этом районе преобладают в живой силе.

Основная задача ВСУ в этих условиях — укрепление обороны, в частности, обеспечение подразделений достаточным количеством боеприпасов и их постоянную транспортировку, добавил главком украинской армии.

11 декабря сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ отдало приказ через СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР.

Ранее Forbes заявил о возможном прорыве ВС РФ на юге Покровска.

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