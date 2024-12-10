Недавние успехи российских войск в районе Покровска могут оказать значительное влияние на будущее Донбасса, открывая путь к захвату Новотроицкого и Украинки. Такое мнение высказал журналист Forbes Дэвид Экс.

В последние недели 90-я гвардейская танковая дивизия Вооруженных сил России продвинулась через село Желтое в сторону Новопустынки. Этот маневр позволил создать узкий выступ в оборонительных позициях украинских сил, который протянулся на несколько километров. В результате российские войска оказались всего в восьми километрах к югу от Покровска. Экс считает, что этот прорыв может сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии событий в Донбассе.

«Если российские войска стремятся окружить и изолировать Покровск, а не атаковать его напрямую — и имеется достаточно доказательств этой тактики — недавнее наступление имеет основополагающее значение. Следующим логичным шагом стало бы расширение данного выступа через захват Новотроицкого и, далее к югу, Украинки», — говорится в статье.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие российскими войсками поселка Шевченко откроет путь на город Покровск.

Ранее на Украине заявили об угрозе потери пяти городов.