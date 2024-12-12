Под Покровском (Красноармейском) построили укрепрайон для подразделений Вооруженных сил Украины, но военнослужащих туда не отправили. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов, передает издание «Страна.ua».

«Потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — отметил он, указав на «неадекватные управленческие решения» командования ВСУ.

Бутусов уточнил, что российские войска вошли в укрепрайон раньше, чем туда направили украинских солдат.

Британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина писала, что Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи Покровска, еще одну позицию ВСУ «потеряли».

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский заявил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жестокий характер. Он рассказал, что на этом направлении посетил бойцов 38-й отдельной бригады морской пехоты, выслушал информацию о существующих проблемах и дал соответствующие поручения.

Ранее Forbes заявил о возможном прорыве ВС РФ на юге Покровска.