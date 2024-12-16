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Российский истребитель ударил по ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 атаковал опорный пункт украинской армии в Курской области

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В приграничном районе Курской области истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал опорный пункт украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Истребитель нанес удар ночью авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После подтверждения о ликвидации личного состава и опорного пункта Вооруженных сил Украины экипаж вернулся на аэродром, добавили в ведомстве.

8 декабря Минобороны РФ сообщало, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Депутат Государственной Думы Николай Иванов сообщал, что ВСУ понесли серьезные потери в Курской области: 39 460 военнослужащих, 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР. Среди уничтоженной техники также значатся 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов. В результате боевых действий 308 артиллерийских орудий были уничтожены и превратились в бесформенный металлолом, добавил парламентарий.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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