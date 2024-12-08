Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Отмечается, что экипаж Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Также в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих в Курской области. Помимо потерь в живой силе, российскими войсками были уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. В военном ведомстве добавили, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ лишились 39 260 военнослужащих в российском регионе.

Ранее российские военные уничтожили украинский танк в Курской области.