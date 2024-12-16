Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Горловку

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным РИА Новости, в результате атаки были повреждены фасад здания гостиницы «Стирол» и рядом стоящие многоквартирные дома.

Атака произошла в воскресенье в 10:50 по московскому времени, боеприпас попал также в автомобиль. В результате 66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Была ранена и 66-летняя женщина.

Еще одна автомашина пострадала из-за атаки дрона-камикадзе в 10:10. Кроме того, в 8:00 в результате обстрела ВСУ получила повреждения спортивная школа №3 на улице Болотникова.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки на Горловском направлении зафиксировано 26 обстрелов.

14 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ с помощью дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В итоге два человека получили травмы различной степени тяжести.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нецелесообразными удары украинских войск по Горловке, несмотря на их частоту.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.