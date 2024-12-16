Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на Горловку

Беспилотник ВСУ сбросил натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным РИА Новости, в результате атаки были повреждены фасад здания гостиницы «Стирол» и рядом стоящие многоквартирные дома.

Атака произошла в воскресенье в 10:50 по московскому времени, боеприпас попал также в автомобиль. В результате 66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Была ранена и 66-летняя женщина.

Еще одна автомашина пострадала из-за атаки дрона-камикадзе в 10:10. Кроме того, в 8:00 в результате обстрела ВСУ получила повреждения спортивная школа №3 на улице Болотникова.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки на Горловском направлении зафиксировано 26 обстрелов.

14 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что ВСУ с помощью дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В итоге два человека получили травмы различной степени тяжести.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал нецелесообразными удары украинских войск по Горловке, несмотря на их частоту.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами