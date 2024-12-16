Россия отвела сотни военных из Дамаска. В Сирии продолжаются переговоры о российских базах FT: новые власти Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска

Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам Financial Times, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус.

За последние дни Россия отвела не менее 400 солдат из района Дамаска в рамках координации с основной оппозиционной группировкой, свергнувшей режим Башара Асада. Как сообщил Financial Times (FT) член политического бюро «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) Камаль Лабабиди, солдаты размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы.

Солдаты, дислоцированные в посольстве РФ в Дамаске, также покинули страну на прошлой неделе. Ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране, сказал Лабабиди, который, как отмечает FT, давно использует псевдоним.

Эвакуация также указывает на первые признаки сотрудничества между Москвой и ХТШ после многих лет борьбы по разные стороны, отмечает издание.

По словам Лабабиди, который вел переговоры об отступлении с сирийской стороны, на прошедшей неделе российские военные встретились с представителями ХТШ.

На встрече, которая прошла в фактической штаб-квартире оппозиции в отеле Four Seasons в Дамаске, стороны обсуждали безопасный проход российской колонны.

«Русские приезжали, но только для координации отступления с баз», — сказал Лабабиди.

Он рассказал, что россияне уехали из Дамаска в колонне по суше на московскую авиабазу Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда, по его словам, самолеты доставили солдат в Россию.

Хотя планов по закрытию посольства нет, Лабабиди сообщил, что российский чиновник рассказал ему о сокращении дипломатической активности.

МИД РФ заявил в воскресенье, что эвакуировал часть сотрудников из Дамаска, а также сотрудников находящихся в городе миссий Северной Кореи, Белоруссии и Абхазии. Там сообщили РИА Новости, что «работа российского посольства в Дамаске продолжается».

Будущее баз

Россия заявляла, что ее будущее в Сирии будет зависеть от переговоров с новым правительством в Дамаске.

Как отмечает FT, во время своего наступления ХТШ «дала понять, что готова работать с Москвой, заявив, что они могут найти общий язык по восстановлению страны».

Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России, заявил на прошедшей неделе, что Россия ведет «конструктивные» переговоры с ХТШ и надеется сохранить базу для «борьбы с терроризмом».

Потеря Хмеймима и военно-морской базы в Тартусе станет стратегической проблемой, поскольку эти два объекта используются в качестве логистических узлов для действий России в Средиземноморье и операций по всей Африке, считает FT. Аналитики предполагают, что в обмен на сохранение баз Россия «могла бы предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку».

«Катастрофа в Сирии». Что будет с российскими базами в Тартусе и Хмеймиме? Утром 8 декабря формирования противников Башара Асада вошли в Дамаск. Подразделения и части... 08 декабря 13:16

На вопрос о будущем баз Лабабиди ответил, что в настоящее время Россия не эвакуирует Хмеймим, а, вероятно, выводит персонал с других баз, находящихся там.

«Серьезные обсуждения»

8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада, который покинул страну, получив убежище в России вместе с семьей. Временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир, который исполняет обязанности премьер-министра до 1 марта 2025 года.

Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя Ахмед аш-Шараа) говорил, что новые власти Сирии стремятся избежать конфронтации с Россией и предлагают ей пересмотреть отношения в интересах обеих сторон.

По информации Bloomberg и ТАСС, Россия ведет переговоры с новым сирийским руководством о сохранении своих военных баз в стране. Сейчас базы «функционируют в обычном режиме» благодаря временным гарантиям безопасности. Источники Reuters среди сирийских военных и сил безопасности сообщали, что Россия перебросила часть своих войск внутри страны, однако планы по закрытию или выводу военных баз на данный момент отсутствуют.

В Кремле подчеркивали, что вопрос о российском военном присутствии в Хмеймиме и Тартусе является частью «серьезных обсуждений» с будущими властями Сирии. Дмитрий Песков отмечал, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на этих объектах в условиях трансформации политической ситуации.