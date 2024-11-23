Российские десантники захватили бронеавтомобиль ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России захватили бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после неудачной попытки прорыва украинские военнослужащие попытались обойти российских десантников. Однако подразделения ВСУ не смогли выполнить задачу, в результате чего были уничтожены, отметили в Минобороны.

11 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России эвакуировали боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Kipri ВСУ из Курской области для ремонта и дальнейшего использования. Техника попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams.