ВС РФ эвакуировали два бронемобиля ВСУ из Курской области на ремонт

Вооруженные силы РФ эвакуировали боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Kipri Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области для ремонта и дальнейшего использования. Об этом сообщило Министерство обороны России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БМП Bradley производятся в США, Kipri — в Турции, также стране — участнице НАТО.

Отмечается, что машины попали в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты, включая двигатель. В оборонном ведомстве добавили, что в дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной американской и турецкой техники.

Эвакуация техники проводилась в два этапа — после инженерной разведки технику вывезли при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) в ремонтное подразделение. При этом экипаж Bradley после подрыва бронемашины на мине попал в плен.

До этого группировка ВС РФ «Юг» уничтожила турецкий бронемобиль Kirpi в ДНР.

Ранее войска РФ эвакуировали около 10 единиц подбитой иностранной техники.