Глава Чечни назвал атаку на объекты ВСУ в Харькове ответом на удары в Грозном

В ответ на атаку трех беспилотников украинской армии на Грозный воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам в Харькове. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе атаки российской армии было уничтожено порядка 200 солдат ВСУ.

«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», — заявил Кадыров.

Он добавил, что российская армия нанесла точечный удар «Искандером», согласно собранным данным разведки, по бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Грозном раздались звуки взрывов. Очевидцы рассказали, что услышали хлопки примерно в 7:45 (совпадает с мск). До этого в населенном пункте раздались звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 12 декабря жители Грозного также заявили, что в городе раздались звуки взрывов. Их зафиксировали около 00:55 (совпадает с мск).

Ранее Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ после атаки БПЛА по Чечне.