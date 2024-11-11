В России призвали не допустить временной заморозки боевых действий на Украине

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о возможной заморозке боевых действий на Украине. По его мнению, если Москва пойдет на компромисс, то Украину со временем попытаются превратить в базу НАТО. Россия при этом окажется в зоне поражения ракетами средней дальности.

«Вот что мы получим, если сейчас остановимся. И неважно, что будет делать Трамп. Даже если он лично даст слово, что подобного не произойдет, а он все-таки делец и бизнесмен, то мы не сможем воспринимать это обещание как гарантии безопасности», — сказал Малофеев.

Он допустил, что при Трампе не будет радикальных шагов по Украине. Однако, спустя четыре года конфликт может разгореться в невиданных масштабах, заключил бизнесмен.

В ноябре WSJ сообщила, что в переходной администрации Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, обсуждается новый план завершения конфликта на Украине, состоящий из нескольких пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, должна будет воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ранее украинские СМИ узнали, что Зеленского могут заставить принять мирный план Трампа.