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ВСУ используют тероборону под Курском в качестве приманки для российских военных

РИА Новости: ВСУ используют тероборону в Курской области как приманку для ВС РФ

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Maksym Kishka/Reuters

Украинская армия использует бойцов территориальной обороны под Курском в качестве приманки для российских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил офицер с позывным «Ладья».

По словам бойца, российские войска продолжают наступать в зоне проведения специальной военной операции. По словам «Ладьи», Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удержаться на позициях, подключая к этому процессу резервы.

Офицер рассказал, что Украина выводит на передний край бойцов теробороны, они предусматривают цель — выявить точки размещения российских военных.

«Ладья» отметил, что на участке действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Здесь были замечены и иностранные наемники.

До этого агентство РИА Новости заявило о переброске инструктора-наемника ВСУ в Курскую область. В материале агентства уточняется, что об этом стало известно после допроса британского наемника, попавшего в плен российских военных.

Ранее попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт.

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