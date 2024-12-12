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В Госдуме назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

Депутат Чепа: ВСУ пытались получить от атаки дрона на Грозный пиар на Западе

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинская сторона пытается получить от атаки беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном пиар на Западе. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Каждый день ВСУ пытаются найти какие-то цели, в том числе и ищут лазейки в системе нашей ПВО. Они пытаются максимум получить от этого какой-то пиар», — заявил он.

По словам Чепы, такая тактика необходима ВСУ, потому что они теряют гарантии, которые им давали западные представители и НАТО. Он добавил, что Украине нужна реклама о том, что подобные атаки производились. Депутат подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на то, что про атаку на казарму спецполка будут писать западные журналисты и политики.

12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, дежуривший личный состав в момент атаки дрона находился в защищенных помещениях.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Чечни пообещал отомстить за удар по казармам в Грозном.

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