Российские войска уничтожили позицию ВСУ благодаря курящему военному

Российские военнослужащие уничтожили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ), который раскрыл курящий украинский военный. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел на окраине Волчанска. Боец ВСУ решил на время покинуть позицию, отойдя покурить. В этот момент его заметил российский дрон-разведчик, который передал информацию командованию.

Авторы пишут, что уничтожить блиндаж поручили военнослужащим с позывными «Барнаул» и «Мага». Они подкрались к позиции, после чего закинули внутрь сумку с минами ТМ72. Позже в уничтоженном блиндаже обнаружили шесть украинских военных.

4 декабря SHOT сообщал, что российский военнослужащий на велосипеде повел военную технику в атаку через минное поле в зоне спецоперации. По данным канала, штурмовик хорошо знал карту местности, поэтому решил поехать впереди бронемашины пехоты — таким образом он смог провести сослуживцев безопасным путем.

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