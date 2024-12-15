В Брянской области мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ

Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — написал Богомаз.

По словам губернатора, медики доставили мужчину в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Черным морем. По данным ведомства, атаки были отражены в период с 21:30 до 22:30 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Орловской области потушили пожар, возникший после атаки БПЛА.