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Президентская бригада ВСУ отступает на юге ДНР

ТАСС: президентская бригада ВСУ отступает в Великой Новоселке на юге ДНР

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Сидорик сообщил ТАСС, что президентская бригада ВСУ отступает с позиций в Великой Новоселке и окрестностях на юге Донецкой народной республики (ДНР).

«Вся отступает, полностью — девятка (девятая рота), восьмерка, семерка. С наших позиций уже ушли тоже. Все оттягиваются», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация в рядах украинской армии складывается по всей линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.

Алексей Сидорик является уроженцем Львовской области, его мобилизовали в 2022 году. Мужчина сдался в плен несколько дней назад бойцам группировки войск «Восток» в Великой Новоселке в результате штурма ВС России.

6 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что попытки ВСУ контратаковать в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное в ДНР не увенчались успехом.

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.

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