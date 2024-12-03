Обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил в своем материале, что российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо показал себя в бою в ходе специальной военной операции на Украине.

Вайхерт отметил, что самолет может использоваться вне зоны действия систем противовоздушной обороны противника. Он также обратил внимание на то, что Су-57 уже применялся в реальных боевых условиях, однако его потенциал мог использоваться более эффективно.

Согласно материалу TNI, российский истребитель продемонстрировал лучшие результаты при нанесении ударов из-за горизонта, где системы противовоздушной, предоставленные Украине странами НАТО, не могут представлять угрозу для него.

В своей статье Вайхерт также обратил внимание, что демонстрация возможностей Су-57 в Китае вызвала большой интерес у зрителей. По его словам, истребитель настолько впечатлил всех, что Россия смогла заключить контракты на его покупку с зарубежными партнерами. По мнению обозревателя, истребитель является настоящим прорывом в авиастроении.

В конце ноября обозреватель журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу писал, что возможная покупка Алжиром российских истребителей Су-57 станет угрозой для НАТО.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.