Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще одну украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Еще одна ракета ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — отмечается в сообщении.

Это уже четвертая ракета, уничтоженная над регионом за сегодняшний день.

Утром 14 декабря Росгвардия сообщила, что совместными усилиями подразделений службы и Минобороны России были уничтожены более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

13 декабря Вооруженные силы РФ уничтожили два британских танка Challenger в Курской области. Кроме того, российские войска подбили немецкую боевую машину пехоты Marder.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.