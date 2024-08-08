РФ поразила командный пункт ВСУ, в котором могли находиться 4 офицера генштаба

ВС РФ поразили ракетным ударом один из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«Ночной удар был нанесен по главному украинскому командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области», — рассказал источник.

По предварительным данным, в момент ракетного удара в командном пункте могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины.

Источник добавил, что фактически эти генералы являлись штабом операции «Суджа», то есть лицами, которые разрабатывали план нападения ВСУ на Курскую область.

До этого Telegram-канал «Изнанка», ссылаясь на источники, сообщал, что российские военные ударили ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» по украинскому командному пункту ПВО и обороны в населенном пункте Малиновка Харьковской области, уничтожив трех заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что произошло в Курской области.