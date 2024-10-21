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SHOT сообщил о ликвидации элитных батальонов ВСУ на Харьковском направлении

SHOT: 170 военных ВСУ было ликвидировано за выходные на Харьковском направлении

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Виктор Антонюк/РИА Новости

За минувшие выходные на Харьковском направлении было уничтожено 170 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Военнослужащие двух элитных стрелковых батальонов ВСУ были ликвидированы и выведены из зоны боевых действий после того, как российские военные вошли в Петропавловку.

В результате ВС РФ удалось значительно сократить количество западной техники ВСУ.

SHOT также утверждает, что экипаж Су-34 ВКС РФ нанес авиаудары по позициям 116-й бригады ВСУ в селе Кучеровка. Военные данной элитной бригады проходили обучение за рубежом, они использовали американскую, немецкую и шведскую военную технику.

Двумя днями ранее пленный украинский офицер рассказал, что ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении. По его словам, за последние два месяца его подразделение уже три раза доукомплектовывали людьми, которые были принудительно мобилизованы на улицах украинских городов.

Ранее Минобороны России раскрыло общие потери ВСУ за сутки.

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