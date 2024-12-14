В Брянской области средства ПВО сбили два украинских дрона

В Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте падения дронов работают сотрудники оперативных служб города. Богомаз поблагодарил за работу российских военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошлые сутки сбили 60 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. В Минобороны также отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по трем складам беспилотников и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Утром 14 декабря Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории России.

Ранее самолет ВСУ сбили севернее Херсона.