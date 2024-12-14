Россия сбила 60 БПЛА и шесть снарядов HIMARS

Российские военные за сутки сбили 60 украинских беспилотников и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия войск Вооружкнных Сил Российской Федерации нанесли удары по трем складам беспилотников и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.

Утром 14 декабря Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории России. По 12 беспилотников были уничтожены над Курской областью и Кубанью, семь дронов были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Орловской, еще один беспилотник был уничтожен над Азовским морем.

Также сообщалось, что более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны.

Ранее стало известно о пропаже в зоне СВО фигуранта дела об аферах с секретными бункерами.