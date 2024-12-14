В Горловке число раненных при обстреле выросло до пяти

Число мирных граждан, которые пострадали в результате атаки ВСУ на служебный автобус в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), выросло до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик пострадали мужчина и женщина.

До этого мэр города Иван Приходько сообщал, что два мирных жителя Горловки пострадали во время атаки беспилотника ВСУ на автобус. По его словам, ВСУ с помощью дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе. В итоге два человека получили травмы различной степени тяжести.

10 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что ВСУ атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево. Он обратил внимание, что для обеспечения безопасности в городе объявили эвакуацию гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. По словам Пушилина, жертв удалось избежать. Всего противник совершил шесть вооруженных атак. ВСУ применили дальнобойное оружие, ствольную артиллерию и ударный беспилотный летательный аппарат.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ применили армейскую мину против граждан в Горловке.