Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции, в результате их действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 225 военнослужащих, две бронемашины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Уточняется, что российские войска нанесли поражение двум механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой народной республики. Также отражены две контратаки подразделений ВСУ.

Помимо 225 военных, украинская армия потеряла две боевые бронированные машины и 122-мм гаубицу Д-30.

12 декабря сообщалось, что ВСУ в течение суток потеряли до 295 бойцов, две боевые бронированные машины и пикап в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск.

Ранее ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны.