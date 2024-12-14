Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 60 солдат в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Александровки и Волчанска Харьковской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, украинские войска лишились двух бронетранспортеров, трех автомобилей и двух 122-мм гаубиц Д-30.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» смогли занять более выгодные рубежи, в результате их действий ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что более 30 военнослужащих ВСУ были уничтожены в Курской области совместными усилиями подразделений Росгвардии и Минобороны.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.