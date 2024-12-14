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Смену командующего группировкой ВСУ «Донецк» назвали символичной

Рогов назвал символичной смену командующего украинской группировкой «Донецк»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Замена командующего группировкой ВСУ «Донецк» имеет символическое значение в связи с неблагоприятной ситуацией для украинских войск. Об этом в интервью РИА Новости заявил Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов.

Вместо генерала Александра Луценко на указанную должность будет назначен Александр Тарнавский.

По словам Рогова, срочная смена командующего свидетельствует о тяжелом положении, в котором оказались украинские силы на Красноармейском и Кураховском направлениях. Он также выразил мнение, что назначение Тарнавского не приведёт к значительным изменениям, связывая спешную отставку с прорывом российской армии к Покровску и окружением частей ВСУ под Курахово.

Издание «Страна» 13 декабря писало, что командование Вооруженных сил Украины приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР.

Ранее FT объяснила смену командующего ВСУ в Донбассе продвижением российских войск.

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