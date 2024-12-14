В Одессе произошли взрывы

В районе Одессы произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Чуть позже издание заявило о повторном взрыве в городе.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует воздушная тревога.

Вечером 13 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что несколько мощных «прилетов» зафиксировали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 7 по 13 декабря Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что еще несколько лет будут испытывать проблемы с электричеством.