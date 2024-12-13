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В Минобороны назвали число групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МО РФ: 15 групповых ударов было нанесено за неделю по объектам ВПК Украины

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

«С 7 по 13 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в публикации.

Помимо украинского ОПК, российская армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также местам сборки и хранения дронов. Кроме того, ВС РФ атаковали арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации личного состава Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В МО РФ подчеркнули, что все цели нанесенных ударов были достигнуты.

В оборонном ведомстве также сообщили, что потери украинских войск за неделю составили 12 090 человек. Из сводки МО РФ среди прочего следует, что за минувшую неделю 87 украинцев сдались в плен российской армии. Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 «Vampire». Было уничтожено 279 вражеских беспилотников.

Ранее ВС России ударили 120 ракетами по инфраструктуре Украины.

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