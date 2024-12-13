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СМИ рассказали об убийстве британского наемника его сослуживцем

Express: британского наемника в рядах украинских войск убил его сослуживец

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Бывший британский военный Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит сослуживцем. Об этом пишет британское издание Express.

По данным журналистов, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений.

По словам наемника, он выстрелил по меньшей мере два раза — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестной причине.

10 ноября телеканал Sky News сообщил, что на Украине ликвидировали британского наемника. По данным журналистов, речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который работал в Национальной службе здравоохранения страны.

В конце октября старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявлял, что в Брянской области был ликвидирован наемник из глубинной разведки Вооруженных сил (ВС) США. По его словам, американец служил в 75-м рейнджерском полку глубинной разведки (ВС) Вооруженных сил США.

Ранее Вв России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях.

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