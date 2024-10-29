В Брянской области ликвидирован американский разведчик

В Брянской области ликвидирован наемник из глубинной разведки Вооруженных сил США. Об этом ТАССрассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, американец служил в 75-м рейнджерском полку глубинной разведки Вооруженных сил США.

«Анализ личности самих уничтоженных боевиков говорит о том, что, во-первых, высока вероятность того, что это западные наемники. Плюс любопытным аспектом является привязка одного из них к 75-му рейнджерскому полку», — поделился Степанов.

Он уточнил, что 75-й рейнджерский полк занимается диверсиями в тылу врага, уничтожением объектов военной инфраструктуры, аэродромов. Эксперт подчеркнул, что это свидетельствует о высоком уровне подготовки тех, кто был ликвидирован в Брянской области, даже если речь идет о «натовских военных пенсионерах либо так называемых отпускниках».

До этого ФСБ сообщала, что у ликвидированных диверсантов в Брянской области обнаружили взрывчатку Semtex. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что среди наемников, обезвреженных в Брянской области, были граждане Соединенных Штатов, Польши и Канады.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.