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На Украине ликвидировали британского наемника

Sky News: на Украине убили 22-летнего британского наемника Тиндал-Дрейпера

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине ликвидировали британского наемника. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на родственников британца.

По данным телеканала, речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который работал в Национальной службе здравоохранения страны. По данным Sky News, он погиб 5 ноября «во время боевых действий на Украине».

Телеканал добавил со ссылкой на представителя МИД Великобритании, что ведомству уже известно об убитом наемнике.

7 ноября прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года он добровольно вступил в ряды Интернационального легиона, где проходил военную подготовку.

В конце октября в суд ДНР направили уголовное дело в отношении наемника из США Чарльза Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в СК возбудили дело в отношении наемника ВСУ из Грузии.

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