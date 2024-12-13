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Источник узнал о переговорах России с новыми властями Сирии о сохранении военных баз

ТАСС: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне Bloomberg писал, что переговоры ведутся о сохранении российских военных в военно-морском порту Тартус и на авиационной базе Хмеймим. При этом база в Тартусе является единственной военно-морской базой РФ в Средиземном море.

До этого МИД РФ назвал неприкосновенность военных баз одним из приоритетов России в Сирии. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, работу объектов РФ в Сирии регулируют международно-правовые нормы, включая Венские конвенции.

9 декабря оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом сирийские военные не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее в госдепе США рассказали, кто будет решать судьбу баз РФ в Сирии.

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