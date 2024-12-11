В МИД назвали приоритет РФ в Сирии после свержения Асада

Защита неприкосновенности российских военных баз в Сирии является приоритетом для РФ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безусловный приоритет для нас имеет безопасность всех российских граждан, находящихся на территории Сирии, а также неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других», — сказала дипломат.

Она напомнила, что работу объектов РФ в Сирии регулируют международно-правовые нормы, включая Венские конвенции.

Утром 9 декабря стало известно, что оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом боевики не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии.

Ранее в госдепе США рассказали, кто будет решать судьбу баз РФ в Сирии.