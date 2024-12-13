ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области

Украинские войска обстреляли автобус в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

Попадание по транспортному средству произошло на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка.

В результате обстрела автобус получил повреждения. Кроме того, пострадали мужчина 1973 и женщина 1975 года рождения, еще одного человека спасти не удалось.

3 декабря председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по многоэтажному жилому дому на улице Пионерской. В результате в здании были повреждены шесть квартир.

26 ноября украинские военные обстреляли автобус в Новой Каховке. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, из-за действий ВСУ ранения различной степени тяжести получили семь человек. Еще четырех граждан спасти не удалось.

Ранее три украинских беспилотника атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области.