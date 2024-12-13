Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области

ТАСС: украинские войска обстреляли автобус в Херсонской области

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска обстреляли автобус в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

Попадание по транспортному средству произошло на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка.

В результате обстрела автобус получил повреждения. Кроме того, пострадали мужчина 1973 и женщина 1975 года рождения, еще одного человека спасти не удалось.

3 декабря председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по многоэтажному жилому дому на улице Пионерской. В результате в здании были повреждены шесть квартир.

26 ноября украинские военные обстреляли автобус в Новой Каховке. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, из-за действий ВСУ ранения различной степени тяжести получили семь человек. Еще четырех граждан спасти не удалось.

Ранее три украинских беспилотника атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами